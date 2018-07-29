Trafik kontrolünde kiraz ikram edildi

Niğde
'nın
Ulukışla İlçesinde Emniyet Amirliği ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği işbirliği ile sabit asayiş ve trafik uygulamasında kontrol için durdurulan araçlara kiraz ikram edildi. Ekipler, trafik kazalarını önlemek adına sürücüleri emniyet kemerinin önemini ve güvenli bir yolculuk yapabilmeleri için hız konusunda uyardı. Adana Ankara Karayolu üzeri Ulukışla bölgesinde yapılan kontrol noktasına gelen Kaymakam vekili Nurullah Cemil Erciyas ise yolculara dünyaca ünlü Darboğaz kirazı ikram etti. Uygulamada yapılan kiraz sürprizini beğenen yolcular, Kaymakam Erciyas ve diğer görevlilere teşekkür etti. Kaymakam vekili Nurullah Cemil Erciyas yaptığı açıklamada, son 6 ay içerisinde Ulukışla'dan geçen 8 bin 378 aracın kontrol edildiğini, 30 bin 420 şahsın GBT sorgulamasının yapıldığını, yakalama emri bulunan 18 kişinin adli mercilere sevk edildiğini ve uygulamaların da düzenli olarak her gün yapılacağı belirtti.