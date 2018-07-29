Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Trafik kontrolünde kiraz ikram edildi

Trafik kontrolünde kiraz ikram edildi

Giriş Tarihi: 29.7.2018
Trafik kontrolünde kiraz ikram edildi
'nın Ulukışla İlçesinde Emniyet Amirliği ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği işbirliği ile sabit asayiş ve trafik uygulamasında kontrol için durdurulan araçlara kiraz ikram edildi. Ekipler, trafik kazalarını önlemek adına sürücüleri emniyet kemerinin önemini ve güvenli bir yolculuk yapabilmeleri için hız konusunda uyardı. Adana Ankara Karayolu üzeri Ulukışla bölgesinde yapılan kontrol noktasına gelen Kaymakam vekili Nurullah Cemil Erciyas ise yolculara dünyaca ünlü Darboğaz kirazı ikram etti. Uygulamada yapılan kiraz sürprizini beğenen yolcular, Kaymakam Erciyas ve diğer görevlilere teşekkür etti. Kaymakam vekili Nurullah Cemil Erciyas yaptığı açıklamada, son 6 ay içerisinde Ulukışla'dan geçen 8 bin 378 aracın kontrol edildiğini, 30 bin 420 şahsın GBT sorgulamasının yapıldığını, yakalama emri bulunan 18 kişinin adli mercilere sevk edildiğini ve uygulamaların da düzenli olarak her gün yapılacağı belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trafik kontrolünde kiraz ikram edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN