Yrd. Doç. Dr. Miralay, INSEA 2018 Seminerine katıldı

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YakınDoğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi, Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Miralay, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'nun resmi ortağı olan Uluslararası Sanat Eğitimi Derneği INSEA tarafından Selanik'te düzenlenen INSEA 2018 Semineri'nde bildiri sundu. Tüm ülkelerde sanat, tasarım ve el sanatları yoluyla yaratıcı eğitimi ve uluslararası anlayışı teşvik etmek amacıyla her yıl farklı ülkelerde düzenlenen Uluslararası Sanat Eğitimi Derneği INSEA 2018 Semineri'nde, Yrd. Doç. Dr. Fatma Miralay "Sanat Eğitim Programlarının Barış Kültürüne Katkısı: Kuzey ve Güney Kıbrıs'ta Çalışan Öğretmenlerin Görüşleri" başlıklı bildirisiyle katkı koydu.