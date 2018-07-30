Adana’nın göbeğindeki sulama kanalını bostana dönüştürdü

Adana
'da
inşaat ustası Şemsettin Özel
(71), kentin ortasından geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının bir bölümündeki yamaçta bulunan ot ve taşları temizleyerek, bostana dönüştürdü. Özel, yetiştirdiği ürünleri de vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor. 7 çocuk babası Şemsettin Özel, Seyhan ilçesindeki Kıyıboyu Caddesi ile Mücahitler Bulvarı'nın kesiştiği kavşaktaki DSİ'ye ait sulama kanalının ot ve taşlarla kaplı yamacını temizledi. Özel, çevresinde apartmanlar bulunan alanı uzun uğraşlar sonucu bostana dönüştürdü.