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’nın göbeğindeki sulama kanalını bostana dönüştürdü

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Adana’nın göbeğindeki sulama kanalını bostana dönüştürdü
'da inşaat ustası (71), kentin ortasından geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının bir bölümündeki yamaçta bulunan ot ve taşları temizleyerek, bostana dönüştürdü. Özel, yetiştirdiği ürünleri de vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor. 7 çocuk babası Şemsettin Özel, Seyhan ilçesindeki Kıyıboyu Caddesi ile Mücahitler Bulvarı'nın kesiştiği kavşaktaki DSİ'ye ait sulama kanalının ot ve taşlarla kaplı yamacını temizledi. Özel, çevresinde apartmanlar bulunan alanı uzun uğraşlar sonucu bostana dönüştürdü.
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Adana’nın göbeğindeki sulama kanalını bostana dönüştürdü
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