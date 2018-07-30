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Osmanlı ile 0-0 berabere kaldı

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Adanaspor Osmanlı ile 0-0 berabere kaldı
Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren , hazırlık maçında karşılaştığı Osmanlıspor ile 0-0 berabere kaldı. Gol sesinin çıkmadığı hazırlık karşılaşmasından takımlar beraberlikle ayrıldı. Turuncubeyazlılar karşılaşmaya Goran, Berkan, Veli, Diniz, Göksu, Abdulkadir, Kenan, Hakan, Eren, Bumba ve Ahmet Dereli 11'i ile çıktı. Teknik Direktör Cihat Arslan ikinci yarı oyuna İrfan Can, Gökhan, Emre Can, Yener ve Alpay'a forma şansı verdi. spor, yeni sezon hazırlık kampında bugüne kadar İstanbulspor, Gençlerbirliği ve son olarak Osmanlıspor ile karşılaştı.
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Adanaspor Osmanlı ile 0-0 berabere kaldı
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