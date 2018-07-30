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Bocce Şampiyonası’na ler damga vurdu

Gençler-Erkekler ve Kadınlar Bocce Volo Şampiyonası’na sporcular damga vurdu

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Bocce Şampiyonası’na Mersinliler damga vurdu
Bocce Bowling Dart Federasyonu 2018 faaliyet programında yer alan ve 11-16 Temmuz 2018 tarihleri arasında 'da yapılan 'Gençler- Erkekler ve Kadınlar Bocce Volo Türkiye Şampiyonası'nda' mücadele eden sporcular, aldıkları sonuçlarla turnuvaya damga vurdu.

MÜDÜRE ZİYARET
Büyük erkekler basamak disiplininde Türkiye şampiyonu olan , role disiplininde de Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu. Mixlerde ise Mehmet Can Yakın ve Ayşe Nur Çelik Türkiye rekoru kırarken gençlerde Murat Alan kombine disiplinde şampiyon, geleneksel çiftlerde de Rıdvan Kırmızıçolak ve Abdülaziz Çetin şampiyon oldu. Sporcular Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş'i ziyaret etti.
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Bocce Şampiyonası’na Mersinliler damga vurdu
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