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Büyükşehir zabıta seyyara göz açtırmıyor

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Büyükşehir zabıta seyyara göz açtırmıyor
Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını hiçe sayan, çevre kirliliğine neden olan ve kaldırımları işgal eden seyyar satıcılara denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda ana cadde ve bulvarlar işportacı işgalinden temizlendi. Adana halkının huzur ve esenliği için 7 gün 24 saat kesintisiz özveriyle görev yapan Zabıta Daire Başkanlığı, merkez ilçeler Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam'da seyyar satıcılara yönelik operasyon yaptı. Denetimlerde seyyar arabalarda sebze, meyve, çanta, simit, çorap, kemer, cep telefonu aksesuarları satışı yapan işportacıların tezgahlarına el konuldu. Zabıta görevlileri, işyeri sahiplerini kaldırımlara koydukları tezgah, masa, sandalye ve reklam tabelalarını kaldırmaları için de uyardı. Yaya yollarına park edilen taşıtlara da para cezası uygulandı.
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Büyükşehir zabıta seyyara göz açtırmıyor
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