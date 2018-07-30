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araçlarından sızan sıvı yolları karartıyor

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Çöp araçlarından sızan sıvı yolları karartıyor
Sıvı ler fazla olduğu için taşıyor. Çöp toplayan kamyonlardan akan pis sular yolları hem karartıyor hem kokutuyor. Bu kamyonlardaki kaçak kontrol edilmeli. Ama kimin aklına gelecek kasaları onarmak! Sıkıntıyı başkanlar değil vatandaş çekiyor. Koku insanın midesini bulandırıyor. Nefes alamaz hale geliyor. Yerel yöneticilik göz boyamak değil. Bir de yandaşlara ihale vermek,büfe vermek değil. Hizmet edeceksin arkadaş… Pis kokulara maruz bırakmayacaksın. Temizliği adam gibi yapacaksınız! Yapmazsanız bu halk size gününüzü gösterin. Az kaldı seçime biliyorsunuz! Hadi bakalım kurtarın şehri bu pislikten

?SANDALKÖY YILLAR SONRA YOLA KAVUŞUYOR
Tarsus, Sandalköy'ün yıllardır çektiği yol sorununu dile getirdik. Hacı aradı yollarının yapılmaya başlandığını söyledi. Dozerler yolu düzeltti. Asfalt çalışmaları da başlayacak. Budur yani. Yıllardan beri çekilen sıkıntının sona ermesi sevinçle karşılandı. Anadolu Mahallesi Sandalköy sakinleri mutlu. Sebep olandan Allah razı olsun.
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Çöp araçlarından sızan sıvı yolları karartıyor
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