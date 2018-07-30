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Drone pilotları derece için yarıştı

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Drone pilotları derece için yarıştı
Uluslararası Drone Şampiyonası'nın Türkiye etabı, 'ın Arsuz ilçesinde 32 pilotun katılımıyla gerçekleşti. Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği Başkanı Göksel Kervancı, Uluslararası Drone Yarışları Federasyonunun (IDRA) Arsuz Gençlik Kampında düzenlediği Türkiye etabını kazanan pilotun, ABD'nin Las Vegas kentindeki finale katılacağını söyledi. Drone yarışlarının Türkiye'de 1,5 senede ilerleme kaydettiğini anlatan Kervancı, "Bu drone'lar görüntü alan cihazlara göre daha hızlı, yaklaşık 250 kilometre hıza ulaşabiliyor. Ayrıca çok yeni ve çok teknolojik bir spor, gençleri bilgisayar başından kaldırıp güzel havalarda çimlere indirmek için güzel bir spor" diye konuştu.
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Drone pilotları derece için yarıştı
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