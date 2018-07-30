Erdemli’ye organize sanayi yapılacak

Erdemli
Kaymakamlığı önderliğinde oluşan Erdemli Organize Sanayi Heyeti ilk somut adımı atarak Konya
'ya "İnceleme, araştırma ve yerinde görme programı" düzenledi. Programa Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Mehmet Topçu, işadamları, oda ve kooperatif başkanları katıldı.
BİLGİ ALDILAR
Heyet, Konya Küçük Metalciler Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulunup bilgi aldı. Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mustafa Arslan, sitenin yapımı üstlenen mühendisler Küçük Sanayi Siteleri hakkında bilgiler verdi. Kendilerinin öncelikle Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifini kurarak hazineden araziyi sembolik bir rakamla aldıklarını, daha sonra üye kayıtlarını yaptıklarını anlattılar.
KAYMAKAM KULA: ELZEM OLDU
Erdemli Kaymakamı Avni Kula yaptığı açıklamada Erdemli'ye kurulması elzem olan Organize Sanayi Sitesinin yapılması yolunda çok önemli adım attıklarını bu inceleme gezinin çok verimli geçtiğini belirterek katılımcılara çok teşekkür ettiğini, en kısa zamanda bir değerlendirme toplantısı yapacaklarını söyledi.