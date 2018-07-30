Fıstık kabuğu sanatı inşaat sektörüne giriyor

BUGÜN NELER OLDU

Fıstık kabuklarını kullanarak ayakkabıdan tarağa, mutfak eşyalarından hediyelik eşyalara kadar pek çok eşyayı sanat eserine dönüştüren sanatçı Nilay Emek Gündüz, mobilya ve inşaat sektöründe yer almak istedikleri belirtti. Sanatçı Nilay Emek Gündüz, "Fıstık kabuğundan duvar kaplaması çalışmaları yaptık. İç ve dış cepheye oldukça dayanıklı ve hiçbir tehlike arz etmeyen, zamana da meydan okuyan bir ürün haline geldi. Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra fıstık kabukları ile yapmış olduğumuz kaplama malzemelerimiz inşaat sektöründe yer alacaktır" dedi. Nilay Emek Gündüz, Gaziantep fıstığının altın madeni değerinde olduğunu ve kabuğuna da inci muamelesi yaptığını söyledi. Gündüz, "Gaziantep fıstığı altın madeni gibidir. Ben de kabuklarına inci muamelesi yapmak istedim. Önce sanatsal çalışmalar yaptık şimdilerde ise bunu tescilli bir marka haline getirdik. 7'den 70'e ürün yelpazesi ile birçok ürün üzerinde kullanmaya gayret gösteriyoruz. Burada çocuklar için tasarladığımız tamamen doğal oyuncaklar var" diye konuştu. Fıstık kabuğu ile kaplama sanatında sadece Gaziantep fıstığının kabuklarını kullandıklarını ifade eden Gündüz, "Bunlar tamamen el yapımıdır. Teknolojinin ulaşamadığı tek yer budur diye düşünüyorum" dedi.