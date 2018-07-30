Gökhan Demircioğlu’na onur belgesi verildi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar imzalı onur belgesinde; "Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği, güvenliği ve mutluluğu uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz adına, hiçbir şahsı menfaat gözetmeden, milli manevi değerleri yaşatmak ve yüceltmek için vakfımıza yaptığınız değerli katkılardan dolayı şükranlarımızı sunarız" sözlerine yer verildi. HAK-İŞ Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikası Niğde
İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; "Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Sayın Lokman Aylar tarafından protokol imzalandı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı mensupları, köy korucularının kutsal görevleri yerine getirirken yaralanma veya uzvunu kaybetme sonucunda, yasayla Gazilik unvanı verilen kahramanlarımız, vazife malulleri ve şehitlerimizin milletimize emanet ettiği ailelerine destek olmak amaçlanıyor" dedi.