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Hepatit, karaciğerin iltihaplanmasıdır

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Hepatit, karaciğerin iltihaplanmasıdır
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Çakır, sıklıkla cilt ve göz aklarının sararması, idrarın çay rengi çıkması, bulantı, kusma, iştahsızlık ve karın ağrısı gibi belirtileri bulunan hepatitin bulaşma yolları, türleri, aşı ve tedavi yöntemleri ile korunma yolları hakkında bilgiler verdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 28 Temmuz tarihini "Dünya Hepatit Günü" olarak kutlamaktadır. Örgütün amacı bu gün aracılığı ile hepatite dikkat çekerek, üye ülkeler arasında koordinasyon sağlamak, dayanışmayı arttırmak, insanları hepatit konusunda bilinçlendirip farkındalığı arttırmaktır. Tıbbi anlamda hepatit, karaciğerin iltihaplanmasıdır. Hepatit yıllar sonra siroza ve karaciğer kanserine yol açar. En kısa sürüde uzman bir hekime başvurulmalı.
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Hepatit, karaciğerin iltihaplanmasıdır
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