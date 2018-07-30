“Heyecanı görüyorum”

Yeni sezon hazırlıklarına Afyon'da tüm hızıyla devam eden TFF 1.Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep
'te yüzler gülüyor. Teknik direktör Yalçın Koşukavak
yönetiminde çalışan kırmızı-siyahlı ekipte futbolcular ısınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla günü tamamladı. Teknik adam Koşukavak, öğrencileriyle yakından ilgilendi.
HAZIR HALE GELECEĞİZ
Teknik direktör Yalçın Koşukavak, oynadıkları iki hazırlık maçından da galip geldiklerini belirterek, "Takım olarak çok iyi durumdayız. Yeni transferlerimiz birbirlerine çok iyi uyum sağladı. Lig startına kadar hazır hale gelmeyi istiyoruz. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Futbolcularımın yüzündeki heyecanı görebiliyorum" dedi.
RAKİPLER ÇOK GÜÇLÜ
Kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu ise başarı için şehirle bütünleştiklerini belirtti. Konukoğlu, "Basınımızla, taraftarımızla inşallah bu sezon hiçbir şekilde, hiç kimseye fırsat vermeden elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bizim en büyük arzumuz, taraftarlarımızın bize sahip çıkması. Çünkü çok güçlü takımlar oluşturuldu ve geçen sezondan daha güçlü bir lig bizi bekliyor" dedi.