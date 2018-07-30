Mahalle maçları için hazırlıklar başladı

Gaziantep
'te Şehitkamil Belediyesi, büyükşehir yasası ile mahalleye dönüştürülen köyler arasında futbol turnuvası düzenleyecek. Futbol sahalarında renkli anlara sahne olacak organizasyonda köymahalle sakinleri birbirlerine konuk olacak. Spor organizasyonları zincirine yeni bir halka daha ekleyen Şehitkamil Belediyesi, büyükşehir yasası ile mahalleye dönüştürülen köylerde, meşin yuvarlağa gönül veren beyleri futbol sahalarında buluşturacak. Ağustos ayında start alacak organizasyonun ilk etabında 6 farklı sahada, yerleşim yerleri birbirlerine yakın olan mahallelerin karşılaşacağı grup müsabakaları oynanacak. Farklı branşlarda düzenledikleri geleneksel spor organizasyonlarıyla her yıl binlerce vatandaşı spor alanlarında buluşturduklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, merkezi noktalarda gerçekleştirilen sportif organizasyon zincirini ilçe geneline yayarak büyükşehir yasası ile mahalleye dönüştürülen köylerin sakinlerini de futbol turnuvası ile spor alanlarında ağırlayacaklarını belirtti.