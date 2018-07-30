Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Polis damat, eşini nikaha kelepçeyle getirdi

Polis damat, eşini nikaha kelepçeyle getirdi

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Polis damat, eşini nikaha kelepçeyle getirdi
'in Tarsus ilçesinde görev yapan polis memuru İlkay Kayan ile öğretmen nişanlısı Gönül Özkalkan, nikah masasına bileklerindeki kelepçeyle oturdu. Tarsus Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Kayan, nişanlısı Özkalkan ile nikah kıydırmak için Tarsus Belediyesinden randevu aldı. Davetlilere sürpriz yapmak isteyen Kayan, nikah günü polis kelepçesi taktığı nişanlısıyla salona girdi. Çifti, arkadaşları ve yakınları alkışlarla karşıladı. Nikah masasına oturduktan sonra kelepçelerini çıkartan çiftin nikahı kıyıldı. Çiftin düğünlerinin ağustos ayında Denizli'de yapılacağı belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Polis damat, eşini nikaha kelepçeyle getirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN