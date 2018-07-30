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‘Sağlıklı günler’ temennisiyle açıldı

’ta ve eczacı kızı heyecan ve mutluluğu bir arada yaşadı. ’nin kurdelesi dualarla kesildi

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018
‘Sağlıklı günler’ temennisiyle açıldı
iş dünyasının tanınmış isimlerinden 'nın eczacılık fakültesinden mezun olan kızı Narlı için açtığı eczane iş, siyaset dünyasını bir araya getirdi. Mimar Sinan Sağlık Ocağı karşısındaki 'nin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı M.Fatih Erkoç, Emniyet Müdürü Doğan İnci, Ticaret Borsası Başkanı Duran Balsuyu, belediye başkanları Hanefi Mahçiçek, Necati Okay, Başkanı Osman Okumuş OSB Başkanı Abdullah Çinkay, Eczacılar Odası Başkanı Mahmut Aras, Mado yönetim kurulu başkanı Atilla Kanbur ile işadamları katıldı. Yusuf Zorun hoca efendinin okuduğu dualardan ardından eczanenin açılış kurdelesi kesildi. Davete katılan misafirlerle yakından ilgilenen Hacı Mehmet Narlı ile eczacı Ayşe Büşra büyük bir heyecan yaşadı. Misafirlerle anavatanı 'nın Provence bölgesinden getirttirilen lavanta kolonyası hediye edildi. İlaçların eczacıların uzmanlık alanı olduğunu eczacıya ve doktora danışmadan ilaç kullanımının sağlık açısından büyük risk taşıdığını belirten Eczacı Narlı, "İster bitkisel yoldan ister kimyasal yoldan elde edilmiş olsun bütün ilaçların eğitimini alan tek meslek, eczacılık mesleğidir" dedi,
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‘Sağlıklı günler’ temennisiyle açıldı
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