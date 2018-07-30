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Sahte para operasyonu

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018
Sahte para operasyonu
merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla 12 zanlı gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin ise arama çalışmaları sürüyor. Piyasaya sahte ABD doları ve Türk Lirası sürüleceği istihbaratını alan Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, şüphelileri takibe aldı. Yaklaşık 7 ay süren fizik ve teknik takip sonrası polisler Hatay ve 'da operasyon için düğmeye bastı. Şafak vakti yapılan eş zamanlı operasyonlarda 14 kişiden 12'si gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda piyasa sürülmek üzere hazır bekletilen 12 bin 700 sahte ABD doları, sahte Türk Lirası, 200 gram esrar, 150 gram esrar tohumu ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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