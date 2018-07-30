Şifalı bitki toplarken kayalıklardan düştü

Adana
'nın
Karaisalı ilçesinde, bitki toplamak için çıktığı Barak Dağı'nda kayalıklardan düşerek yaralanan 46 yaşındaki Mehmet Çetinkaya bulunduğu yerden kurtarılarak askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı. Çetinkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
SEFERBER OLUNDU
Mehmet Çetinkaya, şifalı bitkiler topladığı sırada kayalıklardan düşerek yaralandı. Vücudunda kırıklar olan Çetinkaya, yakınları tarafından düştüğü yerden çıkarılamadı. İhbar üzerine olay yerine AFAD
ve itfaiye ekipleriyle birlikte 112 sağlık görevlileri, helikopter ambulans sevk edildi.
7 SAAT SONRA KURTARILDI
Yapılan 7 saatlik çalışmanın ardından yaralı Çetinkaya bulunduğu yerden çıkarıldı. Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Çetinkaya, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından helikopterle şehir hastanesine sevk edildi.