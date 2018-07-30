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Umut bebek devlet ananın kucağında

‘Umut’ adı verilen bebeğin ailesi bulunamazsa Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edilecek. Polis vicdansız anne ve babayı bulmak için çalışmalara başladı

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018
Umut bebek devlet ananın kucağında
'in Erdemli İlçesi'nde 10 günlük erkek çocuğu sokağa terk edilmiş halde bulundu. Olay Akdeniz Mahallesi'nde yaşandı. Vatandaşlar, Şahin Köprü'sü yakınlarında ağlama sesi duydu. Sesin geldiği yöne giden vatandaşlar terkedilmiş bebekle karşılaştı. Durum hemen polise ve sağlık ekibine bildirildi.

ANNE VE BABA ARANIYOR
Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından muayene edilen bebek hastaneye götürüldü. Karnı doyurulan ve "Umut" adı verilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis bu arada bebeği terk eden vicdansız anne ve babayı arıyor. Ailesi bulunmadığı takdirde bebeğin Mersin Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edileceği kaydedildi.
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Umut bebek devlet ananın kucağında
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