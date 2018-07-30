Zorkun’da en güzel kampanya

Osmaniye
Belediyesi tarafından başlatılarn "Temiz çevre, kampanyaya sen de destek ver" projesi kapsamında çerçevesinde, Zorkun Yaylası çarşı merkezi ve Çocuk Şenliği Tepesinde çevre temizliği yapıldı. Belediye Temizlik İşleri ve Çevre Müdürlüğünün birlikte düzenlediği kampanyaya Osmaniye Belediyesi
İzci Kulübü öğrencilerinin yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi Osmaniye İl-İlçe ve Kadın Kolları Başkanlığı, Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanlığı, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlarda katılarak destek verdi. Zorkun yaylası girişinden başlayıp çarşı merkezinden devam eden çalışma Zorkun Çocuk Şenliği Tepesinde tamamlandı. Yürüyüş esnasına çevredeki çöpler kampanyaya katılanlar tarafından toplanırken, çevre ile ilgili duyarlılığı arttırmak için yürüyüşe katılanlar ellerinde çevre ile ilgili dövizler taşıdı. Zorkun Çocuk Şenliği Tepesinin tamamı kampanyaya katılanlar tarafından tamamen temizlendi.