Akdeniz’de kültür gezileri başladı

AKDENİZ
sınırlarında bulunan okullarda öğrenim gören öğrenciler, Mersin
'in tarihi, turistik, kültürel mekânlarını, sosyal ve sportif tesislerini gezerek, hayatları boyuncu unutamayacakları güzel anlar yaşadı. Akdeniz Belediyesi ile Akdeniz Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, Mersin'in tarihi, turistik, sosyal, kültürel ve sportif mekânlarına yönelik bir ziyaret programı hazırlandı.
600 ÖĞRENCİ KATILDI
17 Ağustos 2018 tarihine kadar sürecek gezilere, Akdeniz sınırlarında bulunan ortaokul ve liselerde öğrenim gören toplam 600 öğrenci katılırken, 40 öğretmen de öğrencilere refakat ediyor. Kapsamlı gezi programının ilk gününde Celile Öner Ortaokulu öğrencileri kentin spor tesislerini ziyaret ederken, Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencileri de Eshab-ı Kehf, Nusrat Mayın Gemisi, Ulu Camii, Hz. Danyal Türbesi ve Tarsus Hayvan Parkı'nı gezdi.
FIRSAT EŞİTLİĞİ
Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, ekonomik anlamda dezavantajlı durumda bulunan gençlere ve çocuklara hayatın her anında ve alanında fırsat eşitliği sunmanın, yaşam koşullarını iyileştirip geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlamanın büyük önem taşıdığını söyleyerek, " Bu eylem planının hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.