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Dünyaca ünlü grup Kabardinka ’ta gösteri sundu

Dünyaca ünlü grup, 13. Göksun Uluslararası Çerkes Kültür ve Sanat Festivali kapsamında lılarla buluştu

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018
Dünyaca ünlü grup Kabardinka Kahramanmaraş’ta gösteri sundu
KAHRAMANMARAŞ'TA, dünyaca ünlü Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu Kabardinka gösteri yaptı. Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen 13. Göksun Uluslararası Çerkes Kültür ve Sanat Festivali kapsamında kente gelen dans grubu, Demokrasi Meydanı'nda ilk gösterisini sundu. Vatandaşlar, grubun performansını beğeniyle izledi.

TEŞEKKÜR ETTİ
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Somali, Sudan, Bosna Hersek, Makedonya ve Arnavutluk gibi ülkelerde de etkinlikler düzenlediklerini belirterek, şehrin tanıtımı için yoğun gayret gösterdiklerini söyledi. Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Kültür Bakanı Muhittin Kumahua da desteklerinden dolayı Erkoç'a teşekkür etti.
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Dünyaca ünlü grup Kabardinka Kahramanmaraş’ta gösteri sundu
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