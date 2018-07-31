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’te bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İslahiye’de komşu iki esnaf arasında çıkan kavgada 1 çocuk öldü, babası ile ikizi de yaralandı

TAHİR AŞKIN KISACIK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018
Gaziantep’te bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
GAZIANTEP'IN İslahiye ilçesinde, komşu 2 esnaf arasında çıkan kavgada 1 çocuk hayatını kaybetti, babası ile ikiz kardeşi ise yaralandı. İddiaya göre, Fevzipaşa Mahallesi'nde çaycılık yapan Ahmet Çiğit (45) ile ciğercilik yapan komşusu M.Y. (40) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y, iş yerinden aldığı bıçakla Çiğit ile ikiz oğulları Doğukan (16) ve Batıkan'ı (16) bıçakla yaraladı. İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Doğukan Çiğit, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.Y. olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, hastane ve olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, Çiğit'in ailesi ve yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Gaziantep’te bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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