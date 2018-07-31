Hakan Kutlu: Ligi bekliyoruz

Ligin başlamasına sayılı günler kala büyük bir heyecan yaşayan Adana
Demirspor oynadığı ikinci hazırlık maçında Hacettepe'yi 2-1 mağlup ederek taraftarının yüzünü güldürdü. Kızılcahamam Stadı'nda oynanan mücadelede mavi-lacivertlilerin gollerini Kosecki ve Kaan Türkmen atarken Sportif Direktör Tanju Çolak karşılaşmayı yakından takip etti. Adana Demirspor 3.hazırlık karşılaşmasında bugün Diyarbekirspor ile karşılaşacağı öğrenildi. Teknik direktör Hakan Kutlu her geçen gün daha iyiye gittiklerini belirterek, "Yeni transferlerin takıma katılmasıyla birlikte daha da güçlendik. Özellikle son oynadığımız hazırlık maçındaki performansımız beni umutlandırdı" dedi.
TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTILAR
Hacettepe karşılaşmasında uzun süre oyunda kalan Mitroviç,Traore, Murat Duruer ve Hakan Bilgiç ilk bölümde yapılan antrenman sonrasında takımdan ayrı yenileme çalışması yaptı. Bugün Diyarbekirspor ile oynanacak hazırlık maçıyla kadrosunu büyük ölçüde şekillendirecek olan Mavi Şimşekler ardından ligin ilk haftasında Kardemir Karabük ile deplasmanda oynayacağı maça odaklanacak.