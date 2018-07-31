Hatayspor’da transfer çalışmaları sürüyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatay
spor, iç transferde Selim Ilgaz ile 2 yıllık sözleşme imzalarken, Düzcespor'da sözleşmesi biten Buğra Temel'le de prensipte anlaşmaya vardı. Medya ve İletişim Direktörü Murat Bereket, sözleşmesi biten takımın orta saha oyuncusu Selim Ilgaz ile 2 yıllık mukave - le imzalandığını, Düzcespor'dan Buğra Temel'le de anlaşmaya varıldığını belirtti. Bereket, her iki oyuncunun da takıma çok şey katacaklarına inandıklarını vurgulayarak, "Selim Ilgaz ile daha önce sözleşme imzalanmak istenmişti ama anlaşmaya varılamamıştı. Bu sorun aşıldı. Selim önemli bir oyuncu. Geçen sezon takımın şampiyonluğunda önemli katkıları olan oyuncuların başında geliyor" dedi. Orta saha oyuncusu Buğra Temel'in de Erzurum'daki kampına katıldığını belirtti.