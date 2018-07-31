Japonlardan Gaziantep’e sosyal istikrar desteği

BİRLEŞMİŞ
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının işbirliğinde hayata geçirilen "Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında Japonya hükümeti tarafından hibe edilen 5 itfaiye ve 4 çöp toplama aracı, düzenlenen törenle, Gaziantep
Büyükşehir Belediyesine teslim edildi.
"MENFAATSİZ TUTUYORUZ"
Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, BM ve Japonya'ya duyarlılıkları ve yardımlarından dolayı teşekkür etti. Türk halkının, her zaman mazlumların yanında olduğunu vurgulayan Şahin, "Dost zor zamanda belli olur. Japon halkının ne kadar dost olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Bizler yardıma muhtaç insanların elinden menfaatsiz tutuyoruz" dedi. BM Türkiye Koordinatörü ve UNDP Temsilcisi İrena Vojackova Sollorano ise, Gaziantep'in Suriyelilere yaptığı ev sahipliğiyle ilgili olarak, "Gaziantep, Türkiye'de en fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan illerden biridir. Halkın, hiçbir çıkar beklemeden, mültecilere ev sahipliği yapması çok etkileyici. BM olarak, Türkiye'ye yardım konusunda gerekli destekleri vermeye devam edeceğiz" dedi.
"İKİ DEVLET TEK YÜREK"
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima da "Türk halkı, çok nazik ve sıcakkanlıdır, ben burada çok mutluyum. Türkiye ile Japonya'nın, iki devlet tek yürek gibi olduğunu hissediyorum. Bu Gaziantep'e üçüncü gelişim ve burada muhteşem bir tarih var. Türkiye, Suriye'den kaçan insanlara her zaman kapılarını açtı, bu büyük ve onurlu bir davranıştır" diye konuştu.