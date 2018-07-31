Kahramanmaraş’ta “Son Sürat 3” uygulaması yapıldı

K.MARAŞ'TA
Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde, çalıntı motosikletler ile aranan kişilerin yakalanması amacıyla "Son Sürat 3" uygulaması yapıldı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı 50 ekip, 284 personel 30 noktada, 2 bin 389 kişiye sorgulama yaptı. Kontrollerde arama kaydı bulunan 7 kişi yakalandı. 420 motosikletin kontrol edildiği denetimde, çalıntı 2 motosiklet bulundu, 15 motosiklet trafikten men edildi, 25 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden 19 bin 625 lira da trafik cezası uygulandı.