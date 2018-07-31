Kızıldağ Karakucak Güreşleri başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK güreşine damga vuran pehlivanlar 5 Ağustos'ta 533.'sü gerçekleştirilecek Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde mücadele verecek. Türkiye'nin en büyük karakucak güreş şöleninde bir kilo ağırlığındaki 22 ayar altın kemer ve toplam 71 bin lira para ödülü dağıtılacak. Ünlü sanatçılar Ankaralı Ayşe, Ali Kınık ve Orhan Hakalmaz, güreşlerin yapılacağı hafta ücretsiz halk konserleriyle Kızıldağ yaylasında büyük coşku yaşatacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün himayesinde, Karaisalı Belediyesi ile işbirliğinde organize edilen 533. Kızıldağ Karakucak Güreşleri, 5 Ağustos Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. 1666 rakımlı Kızıldağ Yaylası'ndaki dev güreş etkinliği büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde 29 sıklette yapılacak. 950 sporcunun katılımının beklendiği güreşlerde toplam 71 bin lira para ödülü dağıtılacak, başpehlivanlığı kazanan güreşçi 10 bin lira para ödülünün sahibi olacak.