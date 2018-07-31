Melih ABİ: Otogarda davul zurna çalınmasın

Vatan borcu namus borcu.

Kınalı kuzularımızı askere gönderirken asker kınası yakıyoruz,

Eğlence düzenliyor,

Konvoy halinde yolcu ediyoruz.

Buraya bir nokta koyalım ve Tarsus otogar işletmecilerinden gelen şikayete değinelim.

Otogar yetkilileri asker uğurlarken otogar içinde davul zurna çalınmasını istemiyor.

Hani bi tane olsa neyse.

Çok sayıda davulcu otogarı istila ediyor.

Ortalık curcunaya dönüyor.

Müthiş bir gürültü oluyor.

İşletmeciler "Herkes evinin önünde saatlerce eğlensin.

Buna kimsenin bir sözü yok ama otogarın içinde davul çalınmasın" diyorlar.

Durum bu!

***

Madem yolu yapmayacaksınız neden kazıyorsunuz?



Delireceğim.

Bu kaçıncı vukuat.

Ya yolu kazıyorsunuz işiniz bitiyor neden eski haline getirmiyorsunuz arkadaş?

İnsanları toz toprak içinde bırakmak hoşunuza mı gidiyor?

Belediye Evleri Mahallesi'nde Vilko Sitesi etrafı kazılarak kablo döşemesi yapıldı.

Sonra üzeri kapatıldı ve öylece bırakıldı.

Her yer toz içerisinde.

Toz evlerin içine kadar giriyor.

Yapın şu asfaltlama çalışmasını.

Mahalle halkı burnundan soluyor haberiniz olsun.

Okudukları rahmet de cabası.