Mersin’de sahte fatura ve dolandırıcılık operasyonu

MERSİN
polisinin düzenlediği operasyonda, resmi evrakta sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve naylon fatura suçlarını işleyen şahıslara yönelik yapılan operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, resmi evrakta sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve naylon fatura suçlarını işleyen şahıslara yönelik çalışma başlattı.
İŞLEM YAPILDI
Akdeniz ilçesinde bulunan iş yerlerine düzenlenen operasyonda, firmalara ait 13 adet kaşe, farklı firmalara ait 8 adet vergi levhası, çok sayıda boş fatura, 4 ayrı firmaya ait kesilmiş çok sayıda fatura, değişik şahıslar adına noterden düzenlenmiş vekaletnameler. Farklı şirket ve şahıslar adına düzenlenmiş banka kartları ele geçirildi. Haklarında işlem yapılan S.N. S. S. İ.Ç.ve İ.U isimli şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.