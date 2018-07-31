Sarıeroğlu: Yerel seçime odaklandık

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Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Jülide Sarıeroğlu, "Verdiğimiz ne söz varsa hepsinin gereği çok hızlı bir biçimde yerine getirilmeye başlandı. Bu, yeni hükümet sisteminin avantajı" dedi. Sarıeroğlu, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana
İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti olarak yerel seçime odaklandıklarını söyledi. Yerel seçim için saha çalışmalarını kısa süre içerisinde başlatacaklarını belirten Sarıeroğlu, "Hükümetimiz de seçim döneminde vermiş olduğu vaatlerle ilgili çalışmalarını yapıyor. Verdiğimiz ne söz varsa hepsinin gereği çok hızlı şekilde yerine getirilmeye başlandı. Bu, yeni hükümet sisteminin avantajı. İnşallah Türkiye'yi şaha kaldıracak adımları çok hızlı şekilde gerçekleştireceğiz" dedi. Sarıeroğlu, yasamanın, yürütmenin, yargının güçlü olarak yer aldığı, erkler ayrılığı sınırlarının net olarak çizildiği ileri bir sisteme başladıklarını vurguladı. Sarıeroğlu, "İnşallah büyük kongremizi yapacağız. Orada da yönetim ve yürütme kurullarımızla yenileşme, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ettiği ölçüde, ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleşecek" dedi.