Silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

MERSİN
'İN Tarsus ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Emir Bırakmaz (41) hayatını kaybederken, arkadaşı İbrahim K. (42) ise yaralandı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Ümit A. polis polis tarafından her yerde aranıyor. Olay önceki gece Şehit Mustafa Mahallesi 3522 sokakta meydana geldi. Emir Bırakmaz ile arkadaşı İbrahim K. silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine polis ile birlikte sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan
yaralılardan Bırakmaz yaşamını yitirirken, İbrahim K.'nın tedavisi sürüyor.