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Silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018
Silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
'İN Tarsus ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Emir Bırakmaz (41) hayatını kaybederken, arkadaşı İbrahim K. (42) ise yaralandı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Ümit A. polis polis tarafından her yerde aranıyor. Olay önceki gece Şehit Mustafa Mahallesi 3522 sokakta meydana geldi. Emir Bırakmaz ile arkadaşı İbrahim K. silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine polis ile birlikte sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Bırakmaz yaşamını yitirirken, İbrahim K.'nın tedavisi sürüyor.
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Silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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