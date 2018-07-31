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Tarsus İdmanyurdu destek bekliyor

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018
Tarsus İdmanyurdu destek bekliyor
SPOR Toto 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Tarsus İdmanyurdu'nun yönetimi, yeni sezon öncesi kombine bilet konusunda çalışma başlatıyor. Başkan Eyüphan Eyüboğlu, cefakar ve vefakar Tarsus İdmanyurdu camiasından destek beklediklerini kaydetti. Eyüboğlu, kulübe gelir temin etmek amacıyla kapalı tribün A protokol arkasında yer alan bölümde yeni koltuk dizaynı ve giriş barkot uygulaması başlatacaklarını kaydederek, "Yeni uygulamada en önemli unsur "isme koltuk" şeklinde satışların yapılacağıdır. Kesinlikle isme tahsis edilecek koltukların başkaları tarafından kullanılması mümkün olmaması için kulübümüz bu konuda görevli bulundurarak takip edecektir. Bu uygulamanın kampanyaya dönüşmesi için destek bekliyoruz" dedi.
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Tarsus İdmanyurdu destek bekliyor
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