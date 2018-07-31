Toroslar‘da bal hasadı başladı

MERSİN'İN
Erdemli ilçesinde 250 kovanı Toros Dağları'nın zirvesindeki farklı çiçeklerle buluşturan arıcılar, bal sağımına başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)' ne bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Davut Keleş, Mersin
'in Erdemli ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Musa Bozulduğu Yaylası'nda Enstitü bünyesindeki arıcılık ve arı ile ilgili AR-GE araştırma faaliyetlerini inceledi.
"KALİTELİ BAL ÜRETMEK"
Torosların zirvesine AR-GE çalışması yapmak amacıyla 250 arı kovanı çıkardıklarını belirten Keleş, üretim ve denemeler esnasında oluşan tecrübeyi arıcılık faaliyeti yapan kurum, kuruluş ve arıcılarla paylaşarak bilgi sahibi olmalarının sağlandığını söyledi. Ana arı ve arı yetiştiriciliği konusunda bakanlığın talimatları doğrultusunda arı yetiştiricilerine eğitimler verdiklerini de ifade eden Keleş, bu eğitim de kaliteli bal üretimi açısından oldukça önemli olduğunu kaydetti.
"ÖNEMLİ BİR AVANTAJ"
Hem arıcılık yapmaya hem de AR-GE çalışması için enstitünün bulunduğu alanın ekolojik açıdan çok müsait olduğunu kaydeden Keleş,"'Kışın arıları sahilde kışlatırken yaz aylarında ise yaklaşık bir saatlik mesafede 2 bin 300 rakıma çıkabiliyorsunuz. Bu da hem gezginci arıcılık hem de kır balı üretimi için önemli bir avantaj. Ümit ediyoruz ki burada yapılan çalışmalar Türk arıcılığına faydalı olur. Yeni sezonda tüm arıcılarımızın bol ürün elde etmelerini diliyoruz."