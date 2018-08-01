Adliyenin ilk dergisi çıktı: Adana Adliyesi E-Mecmuası

ADANA
Adliyesinde haftalık olarak hazırlanan ve dijital ortamda hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile yargı çalışanlarına gönderilen e-bültenler derlenerek dergi haline getirildi. "Adana
Adliyesi E-Mecmuası" adıyla yayınlanan ve adliyenin ilk dergisi olması özelliğini taşıyan dergide etkinlik, proje ve çalışmalara ilişkin haberler yer aldı. Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, derginin, adliyenin son dönemdeki hafızasını ortaya koyduğunu söyledi. Adalet Bakanlığınca Avrupa Birliği projesi olarak yürütülen 'Kitlesel Medya ve Yargı Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında Türkiye'de ilk kez 2014'te Adana Adliyesinde kurulan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından "Adana Adliyesi Haftalık E-Bülten" adıyla yayın çıkarıldı. Medya İletişim Bürosu'nda görevli zabıt katibi Tahsin Cem Ülker bültenleri dergi haline getirdi. Derginin 52'inci sayıya ulaştığı bildirildi.