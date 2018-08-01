Arsuz plajında büyük coşku

BUGÜN NELER OLDU

Arsuz ilçesindeki Gözcüler plajında düzenlenen ColorLife Festivali'nde gençler müzik ile coştu. Belediye Başkanı Nazım Culha, Arsuz'un Gözcüler Plajı'nda düzenlenen ColorLife Festivaline katıldı. Böyle bir etkinliği sunmanın gururunu yaşadıklarının altını çizen Başkan Culha, "Bu güzel coşkuya karşılık, biz bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Sayfiye kenti Arsuz'a, tatil kenti Arsuz'a herkesi bekliyoruz. Bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz" dedi. Renk cümbüşünün yaşandığı festivale katılanlar birbirlerini boyayarak eğlenceli anlar geçirdi. Ulusal ve uluslararası alanda ün yapmış, Burak Yeter, Miraç İnan, Cielo, Arem Özgüç, Arman Aydın, İmran Aydın gibi DJ'ler katıldı.