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Asfalt çöktü, otomobil çukurda kaldı

Giriş Tarihi: 1.8.2018
Asfalt çöktü, otomobil çukurda kaldı
HATAY'IN Dörtyol ilçesinde sağanak yağış nedeniyle asfalt yol çöktü, oluşan çukura düşen otomobil iş makinesi ile kurtarıldı. Kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle Numuneevler Mahallesi Atatürk Parkı sokağından geçen Osman Ç.'nin kullandığı 31 PF 100 plakalı otomobil, yolun aniden çökmesi sonucu çukura düştü. Asfalt yolun çökmesi sonucu sağ iki tekerleği çukura saplanan ve yan yatan otomobil çevredeki vatandaşların da yardımıyla Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesi ile kurtarıldı. Sokakta yağış nedeniyle meydana geldiği değerlendirilen çöken yolda oluşan çukurlar belediye ekipleri tarafından toprak dökülerek dolduruldu.
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Asfalt çöktü, otomobil çukurda kaldı
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