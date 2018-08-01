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Bin 561 lisanlı sporcu, toplam 83 şampiyonluk

’nde futbol hariç tüm dallarda 2017-2018 sezonunda 83 şampiyonluk elde etti

Giriş Tarihi: 1.8.2018
Bin 561 lisanlı sporcu, toplam 83 şampiyonluk
EĞİTİM alanında Kıbrıs'ta ve dünyada önemli bir referans noktası haline gelen , 2017-2018 eğitim-öğretim yılında bugüne kadar tamamlanan şampiyonlarda futbol hariç diğer tüm dallarda 1561 lisanslı sporcuyla toplam 83 şampiyonluk elde etti. Yakın Doğu kulüpleri atletizm, basketbol, voleybol, hentbol, bisiklet, satranç, darts, tenis, yüzme ve güreş gibi branşlarında hem kadınlarda hem de erkeklerde 54 şampiyonluğa imza attı. Yakın Doğu Koleji ile Yakın Doğu İlkokulu ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında düzenlediği atletizm ve diğer spor oyunlarında 29 kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Yakın Doğu Üniversitesi'nin toplamda 83 şampiyonluk kazandığı 2017-2018 sezonunda, YDÜ yüzücüleri 31 kez rekora yüzdü. Basketbolda altın çağını yaşadı. voleybolda şampiyonluk hedefine ulaştı. Sezonu 4 kupa ile tamamladı. Hentbol, güreş ve santraçta şampiyonluklar devam etti.
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Bin 561 lisanlı sporcu, toplam 83 şampiyonluk
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