Bin 561 lisanlı sporcu, toplam 83 şampiyonluk

EĞİTİM alanında Kıbrıs'ta ve dünyada önemli bir referans noktası haline gelen Yakın Doğu Üniversitesi
, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında bugüne kadar tamamlanan şampiyonlarda futbol hariç diğer tüm dallarda 1561 lisanslı sporcuyla toplam 83 şampiyonluk elde etti. Yakın Doğu kulüpleri atletizm, basketbol, voleybol, hentbol, bisiklet, satranç, darts, tenis, yüzme ve güreş gibi branşlarında hem kadınlarda hem de erkeklerde 54 şampiyonluğa imza attı. Yakın Doğu Koleji ile Yakın Doğu İlkokulu ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında düzenlediği atletizm ve diğer spor oyunlarında 29 kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Yakın Doğu Üniversitesi'nin toplamda 83 şampiyonluk kazandığı 2017-2018 sezonunda, YDÜ yüzücüleri 31 kez rekora yüzdü. Basketbolda altın çağını yaşadı. voleybolda şampiyonluk hedefine ulaştı. Sezonu 4 kupa ile tamamladı. Hentbol, güreş ve santraçta şampiyonluklar devam etti.