Cinayet davasını yargıtay bozdu

Adana
'da birlikte yaşadığı Sibel Doğaç ile onun sevgilisi olduğu iddia edilen Kuttis Yitiz'i öldüren bir kişiyi de yaralayan Okman Öz(44) haksız tahrik indirimi ile 39 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmıştı. Yargıtay kararı bozunca Öz yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşma savcısı, sanığın 3 kez müebbet ve 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ederken, haksız tahrik indirimi yapılmasını istemedi.
"ALDATILDIM ŞÜPHESİ"
İddianameye göre 2013 yılında meydana gelen olay şöyle gelişti. Pompacı da çalışan Okman Öz nikahlı eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklandı. Tahliye olan Öz, tekstil atölyesi bulunan ve birlikte yaşadığı Sibel Doğaç'ın kendisini Kuttis Yitiz(49) ile aldattığını öğrendi. Çift arasında alacak verecek meselesi de oldu. Konuşmak için bir araya gelen Kuttis Yitiz, Sena Nugay ve Sibel Doğaç, arasında kavga çıktı. Okman Öz, Yitiz ve Sibel Doğaç'ı öldürürken, Sena Nugay'ı yaraladı. Adana 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Okman Öz, olay birlikte yaşadığı Sibel'in arkadaşı olan Kuttis ile ilişkiye başlaması ve kendisinden 10 bin TL istenmelerinden dolayı başladığını ileri sürdü. Sanık ifadesini şöyle sürdürmüştü " Tehdit edip, para istiyorlardı. Kuttiz Yitiz'in hakaretleri ve saldırması üzerine bıçağı salladım. İstem dışı bir olaydı." Sanık, 2014 yılında haksız tahrik indirimi ile toplam 39 yıl 4 ay hapse mahkum olmuştu.
SAVCI HAKSIZ TAHRİK İSTEMEDİ
Yargıtay kararı bozunca yeniden hakim karşısına çıkan sanık hakkında duruşma savcısı yeniden mütalaa verdi. Savcı, sanığın 2 kez müebbet ve 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık Öz, mütalaaya katılmadığını söyledi. Duruşma karar için ertelendi.