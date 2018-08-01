Dağlı: Yerel seçimlerde en az hata en doğru isim

AK
Parti MKYK Üyesi ve Adana
Milletvekili Tamer Dağlı, 18 Ağustos'ta yapılacak AK Parti Olağan Genel Kurulu'nun ardından ana gündemlerinin 2019'da yapılacak yerel seçimler olacağını söyledi. Aynı zamanda TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu üyeliğine seçilen Tamer Dağlı beraberinde Aladağ Belediye Başkan Yardımcısı Şener Oba ile birlikte SABAH Gazetesi Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu ve Haber Müdürü Melih Torunlar'ı ziyaret etti. 24 Haziran'da yapılan seçimlerinin ardından Parlamenter sisteminden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildiğini ve artık işlerin daha hızlı yürüyeceğinin altını çizen Milletvekili Tamer Dağlı, "Yerelde de belediyecilik anlamında da bu modelin faydalarından daha hızlı ve en iyi bir şekilde yararlanılacaktır. Kararlar çok çabuk alınacak ve hayata geçirilecektir. Yeni dönem milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
"HEDEF EN DOĞRU İSİMLER"
18 Ağustos'ta gerçekleşecek olan AK Parti Olağan Genel Kurulu'nun ardından hedeflerinin yerel seçimler olacağını vurgulayan Milletvekili Dağlı, "Yerel seçimlerde en az hata yaparak ve en doğru isimlerle sahada olmak istiyoruz. İnsanların sempatiyle bakacağı, halkın derdiyle dertlenecek isimler olmalı. Ben bu memlekete bu millete hizmet edeceğim diyecek. Yok 'Ben kendime koltuk edinim' diye gelecek kim olursa olsun vebal altında kalır. Çünkü millet bize bir emanet veriyor" dedi.