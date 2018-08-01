Hedef şampiyonluk

İskoçya'da 2-5 Ağustos'ta düzenlenecek Artistik Jimnastik Avrupa Şampiyonası için Mersin
'de yoğun bir kamp dönemi geçiren Artistik Jimnastik Kadın Milli Takımı'nın sporcuları, hem bireysel hem de takım halinde başarılar elde etmek istiyor. Türkiye Jimnastik Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen kamp çalışmalarında yoğun bir antrenman programı geçiren 5'i genç, 5'i de büyükler kategorisinde mücadele edecek 10 kadın sporcu, şampiyona için hazırlıklarını tamamladı.
VERİMLİ GEÇTİ
Bir hafta süren kampta günde çift idman yapan sporcular, kontrol ve deneme yarışlarındaki başarılı performanslarını Glasgow kentindeki müsabakalara da taşımayı hedefliyor. Takımlar genelindeki sıralamayı yükseltmeyi amaçlayan sporcular, bireysel oyunlarda da madalyayla Türkiye'ye dönmek istiyor. Artistik Jimnastik Milli Takım Kadınlar Teknik Kurulu Başkanı Mergül Güler Yılmaz, Mersin'de yaptıkları kampın Avrupa Şampiyonası'ndaki hedeflere ulaşmak açısından verimli geçtiğini söyledi.
TOPLAM YEDİ GÜN SÜRDÜ
Yoğun bir tempoda 7 gün boyunca antrenman yaptıklarını vurgulayan Yılmaz, sporcuların başarı elde edeceklerine dair inançlarının tam olduğunu ifade etti. Yılmaz, sporcuların psikolojik ve fiziki olarak şampiyonaya hazır olduklarının altını çizerek, son yıllarda Jimnastik Milli Takımı'nın büyük ivme kazandığını kaydetti. Sporcu Göksu Üçtaş Şanlı da verimli bir kamp sürecinden geçtiklerini, kontrol ve deneme yarışmalarıyla hazırlıklarını tamamladıklarını aktardı.
ÇOK YOL KAT ETTİK
Şampiyonada takım yarışmalarında ve bireysel olarak önlerine büyük hedefler koyduklarını anlatan Göksu, "Şampiyonada takım olarak alacağımız puanlar Dünya Şampiyonası için çok önemli. Son dönemde artistik jimnastiğin bütün alanlarında çok güzel bir ilerleme kat ettik. Her organizasyonda hem finale çıkıyoruz hem de madalya alıyoruz. Gün geçtikçe çıtamızı yükseltiyoruz. En iyi sonuçla döneceğimize dair inancımız tam." diye konuştu.