Kayınbiraderini öldüren emekli polis tutuklandı

Adana
'da ?pastanede elini sıkıp yanağından öptükten sonra sonra beylik tabancasıyla kayınbiraderi İsmet Avcı'yı (68) öldüren emekli polis memuru Talip Çelik (63) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Çelik'in ifadesinde, "Sarhoştum. Çok pişmanım Ne yaptığımı bilmiyordum" dediği öğrenildi.
KURŞUN YAĞDIRDI
Olay geçtiğimiz cumartesi gecesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki pastanede meydana geldi. Emekli polis memuru Talip Çelik, pastanede oturan kayınbiraderi İsmet Avcı'nın yanına gidip elini sıkıp yanaklarından öptü. Ardından Çelik, beylik tabancasını çekip müşterilerin gözüönünde Avcı'ya kurşun yağdısevk edilen
eye kaldırılan
Avcı kurtarılamadı.
"AMACIM KORKUTMAKTI"
Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan Talip Çelik, cinayeti alacak- verecek yüzünden işlediğini iddia etti. Adliyeye sevk edilen ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Talip Çelik'in, "Olay sırasında çok sarhoştum. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Çok pişmanım. Böyle olmasını istemezdim" dediği öğrenildi.