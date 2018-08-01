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li çiftçi ‘ejder meyvesi’ ile Avrupa pazarına hakim olmak istiyor

Giriş Tarihi: 1.8.2018
Mersinli çiftçi ‘ejder meyvesi’ ile Avrupa pazarına hakim olmak istiyor
MERSİN'DE Mali Müşavir Ahmet Gencay, alternatif ürün arayan bölge çiftçisine yeni bir kapı açtı. Gencay, 2006 yılında fidanlarını yurt dışından getirttiği, halk arasında "Ejder meyvesi" olarak bilinen "Dragon fruit" üretimine başladı. Ahmet Gencay, 9 dönümlük serasında hem ejder meyvesi yetiştiriyor hem de fidanlığında fide yetiştirerek satışını yapıyor. Gencay, başta , Adana, Hatay olmak üzere Antalya'ya kadar birçok çiftçiyi ejder meyvesi ile tanıştırdı. Halen Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'ndeki serasında kendi imkanları ile "Ejder meyvesi' yetiştiren Ahmet Gencay, 12 yıllık uğraşının hem maddi hem de manevi anlamda karşılığını aldığını belirtti. Gencay, "Ejder meyvesi ile önümüzdeki yıldan itibaren Avrupa pazarına hakim olacağımız inancındayım. Bu ürününün Türkiye'de millileştirilmesine çaba gösteren tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. Gencay Ejder meyvesinin gelecekte Türk çiftçisinin kaderini belirleyeceğini vurguladı.
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Mersinli çiftçi ‘ejder meyvesi’ ile Avrupa pazarına hakim olmak istiyor
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