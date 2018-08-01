Mesut Çanak güven tazeledi

TÜRKİYE Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kahramanmaraş
şubesinde kongre heyecanı yaşandı. Tek liste halinde gidilen seçimde başkan Mesut Çanak güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. TÜFAD Kahramanmaraş Şubesi'nde yapılan seçime yönetim kurulu üyeleri, antrenörler ve delegeler katıldı. Mesut Çanak'ın 10 yıllık başkanlığı anısına pasta kesildi. Seçimde 10. yılında da yeninden Başkan olan Çanak büyük bir heyecan yaşadı. Çanak, bütün antrenörlere ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, bundan sonra Kahramanmaraş adına daha çok çalışacaklarını söyledi. TÜFAD olarak üzerlerine düşen görevleri yapmakla yükümlü olduklarını ifade eden Çanak, "Bu bayrağı daha iyi yerlere getirmek için çalışıyoruz" dedi. Çanak, "Bizler bundan sonraki yıllar için söylüyorum, buraya gelecek arkadaşlarımızın saygı konusuna uysunlar. Biz burada bir bayrağı bir yere taşımaya çalışıyoruz. Bizden sonra gelecek arkadaşlarında bu bayrağı daha ileriye taşıyacağına inanıyorum. Şuan 190 saygıdeğer hocalarımızla beraber yola devam ediyoruz. Bundan da çok büyük memnuniyet duyuyorum" diye konuştu.