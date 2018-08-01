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Milletvekili Yayman: Şimdi çalışma zamanı

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018
Milletvekili Yayman: Şimdi çalışma zamanı
AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatile girmesinin ardından soluğu seçim bölgesinde aldı. Kırıkhan'ın köylerinde ova çiftçisi ile buluşan Yayman, ovanın sulama sorununa kalıcı çözüm bulmak için çalıştıklarını söyledi. Yayman, "Artık çalışma ve yorulma zamanı" dedi. Menzelet projesine değinen Yayman, "Bu su mesele yarım asırlık bir mesele ama bugüne kadar sonuç alınamadı. Bu iş artık bitecek. Suni nehir yapıyoruz, Karasu'dan büyük nehir akacak. Bu nehrin uzunluğu 106 kilometre, bu 106 kilometrenin 85 kilometresi betonarme kanal, kanalın 5 kilometresinde tünel var. Tünel dağın içinden akacak" dedi.
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Milletvekili Yayman: Şimdi çalışma zamanı
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