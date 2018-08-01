Milletvekili Yayman: Şimdi çalışma zamanı

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Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatile girmesinin ardından soluğu seçim bölgesinde aldı. Kırıkhan'ın köylerinde ova çiftçisi ile buluşan Yayman, ovanın sulama sorununa kalıcı çözüm bulmak için çalıştıklarını söyledi. Yayman, "Artık çalışma ve yorulma zamanı" dedi. Menzelet projesine değinen Yayman, "Bu su mesele yarım asırlık bir mesele ama bugüne kadar sonuç alınamadı. Bu iş artık bitecek. Suni nehir yapıyoruz, Karasu'dan büyük nehir akacak. Bu nehrin uzunluğu 106 kilometre, bu 106 kilometrenin 85 kilometresi betonarme kanal, kanalın 5 kilometresinde tünel var. Tünel dağın içinden akacak" dedi.