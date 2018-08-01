“MİT mensubuyuz” dediler cezaevine gönderildi

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İskenderun ilçesinde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtarak suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu belirlenen kişilerin adreslerine MİT ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan A.A., H.T. ve H.B.B. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden sonra emniyete götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece, 'MİT Kanunu'na muhalefet, resmi belgede sahtecilik, göçmen kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklandılar.