Şehitkamilli altın paletler

GAZİANTEP
'TE Şehitkamilli milli sporcular, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından gerçekleştirilecek paletli yüzmenin en prestijli uluslararası yarışmalarından olan CMAS 20. Paletli Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonasında ay-yıldızlı mayo ile Gaziantep'i temsil edecekler. İstanbul Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek organizasyonda Şehitkamil Belediye Spor Kulübünden Antrenörler Ali Göz ve Sinan Yüncü, ay-yıldızlı ekibin teknik kadrosunda görev yapacak. Yeşil-siyahlı altın paletler Muhammet Emin Bay ve Tuğcan Kaytar ise bu büyük organizasyonda bir kez daha madalya heyecanı yaşamak için mücadele edecek. Genç Milli Takımı Antrenörü Özgür Alemdar, Avrupa Şampiyonası öncesinde Şehitkamilli milli sporculardan övgü ile söz etti. Milli Antrenör Alemdar, "Son iki yıldır dünya şampiyonluğu elde ediyoruz. Desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.