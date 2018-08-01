Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Soli Pompeiopolis’te kazı çalışmaları sürüyor

Soli Pompeiopolis’te kazı çalışmaları sürüyor

’in merkez Mezitli ilçesindeki antik kentte çalışmalar yoğun şekilde devam ederken, bulunan bin 700 yıllık büstün sergilenmesi için çalışma başlatıldı

Giriş Tarihi: 1.8.2018
Soli Pompeiopolis’te kazı çalışmaları sürüyor
'de bulunan Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde bu yılki kazı çalışmaları devam ederken, kazıda bulunan ve önemli bir kişiye ait olduğu tahmin edilen bin 700 yıllık büstün sergilenmesi için de çalışma başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle bu yıl 19'uncusu yürütülen kazı çalışmaları 9 Temmuz'da alandaki sütunlu caddede başladı. Kazı ekibi yürüttüğü çalışmalarda yüzeyin hemen altında gömülü şekilde önemli bir kişi olduğu düşünülen bir erkeğe ait portre büst buldu.

ROMA DÖNEMİNE AİT
Mermerden yapılmış ve yüksekliği 82, genişliği 60 santimetre olan büst Mersin Arkeoloji Müzesine kaldırıldı. Büstün sergilenmesi için müzede çalışma başlatılırken, ziyarete açılmasının ardından yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Kazı heyeti başkanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Remzi Yağcı, sütunlu caddeyi tamamen temizleyip Roma dönemini arkeolojik olarak ortaya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

BİN 700 YILLIK BİR BÜST
Yağcı, kazının ardından alanı restore edilecek hale getirmek istediklerini, bunun için 1999 yılından beri yoğun şekilde çalıştıklarını aktardı. Kazı çalışmalarının geçmişte zaman zaman yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle temposunun düştüğünü hatırlatan Yağcı, "Son zamanlarda artan destekle çalışmalarımız hız kazandı. Kazıda sona yaklaşıyoruz. Biraz iş gücüne ihtiyacımız var. Kazılarda bu yıl bin 700 yıllık bir büst bulduk. Stil olarak ikinci yüzyılın sonu üçüncü yüzyılın başı olarak tarihlenebilir" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Soli Pompeiopolis’te kazı çalışmaları sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN