Soli Pompeiopolis’te kazı çalışmaları sürüyor

Mersin
'de bulunan Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde bu yılki kazı çalışmaları devam ederken, kazıda bulunan ve önemli bir kişiye ait olduğu tahmin edilen bin 700 yıllık büstün sergilenmesi için de çalışma başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle bu yıl 19'uncusu yürütülen kazı çalışmaları 9 Temmuz'da alandaki sütunlu caddede başladı. Kazı ekibi yürüttüğü çalışmalarda yüzeyin hemen altında gömülü şekilde önemli bir kişi olduğu düşünülen bir erkeğe ait portre büst buldu.
ROMA DÖNEMİNE AİT
Mermerden yapılmış ve yüksekliği 82, genişliği 60 santimetre olan büst Mersin Arkeoloji Müzesine kaldırıldı. Büstün sergilenmesi için müzede çalışma başlatılırken, ziyarete açılmasının ardından yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Kazı heyeti başkanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Remzi Yağcı, sütunlu caddeyi tamamen temizleyip Roma dönemini arkeolojik olarak ortaya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
BİN 700 YILLIK BİR BÜST
Yağcı, kazının ardından alanı restore edilecek hale getirmek istediklerini, bunun için 1999 yılından beri yoğun şekilde çalıştıklarını aktardı. Kazı çalışmalarının geçmişte zaman zaman yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle temposunun düştüğünü hatırlatan Yağcı, "Son zamanlarda artan destekle çalışmalarımız hız kazandı. Kazıda sona yaklaşıyoruz. Biraz iş gücüne ihtiyacımız var. Kazılarda bu yıl bin 700 yıllık bir büst bulduk. Stil olarak ikinci yüzyılın sonu üçüncü yüzyılın başı olarak tarihlenebilir" dedi.