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Taraftarıyla bütünleşti

Giriş Tarihi: 1.8.2018
Taraftarıyla bütünleşti
Spor Toto 1. Ligin ilk haftasında sahasında karşılaşacağı Tetiş Yapı Elazığspor maçı hazırlıklarını sürdüren 'un keyfi yerinde. Turuncu-beyazlı renklere gönül veren taraftarlar takımın Bolu kampını ziyaret ederek moral verdi. Teknik heyet ve yöneticiler bir araya gelip sohbet eden taraftarlar "Yeni sezonda tribündeki yerimizi alacağız" dedi. Teknik direktör Cihat Arslan, çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "taraftarlarımızın kampı ziyaret etmesi bize büyük moral oldu. Adanaspor taraftarıyla güzel. İnşallah yeni sezonda daha büyük hedeflerle büyük başarıların altına imza atacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Ligi heyecanla bekliyoruz" diye konuştu.
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