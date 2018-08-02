Baklava damakları tatlandıracak

Gaziantep? Lokantacılar Baklavacılar, Pastacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Mehmet Bayrakçı, "Baklavanın fiyatını hem esnafı hem de vatandaşı olumlu etkileyecek şekilde dengeleyeceğiz" dedi. Bayrakçı, Antepfıstığı fiyatlarının yükseldiği kış aylarından sonra hasatla birlikte yarı yarıya düşen fıstık fiyatları nedeniyle fiyatlarda düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Mehmet Bayrakçı, "Baklavacı esnafımıza özellikle fiyatları arttırmama noktasında tavsiyelerde bulunduk. Gaziantep şehri gastronomide bir yerlerde geldiyse bizim esnafımız yeri geldiği zaman zararına da mal satarak bu şehri ve mesleklerini ayakta tuttular" diye konuştu. Bayrakçı, "Tabi şu anda yeni bir fıstık sezonuna girdik. Üretimde bol. Esnafımız, belediyemiz, ticaret odamızla birlikte baklavanın fiyatını hem esnafı hem de vatandaşı olumlu etkileyecek şekilde dengeleyeceğiz" dedi.

Tahir Aşkın KISACIK